Ожидается большой рост цен на недвижимость: как подорожают новые квартиры в Украине

На первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.

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Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности:

Уровень инфляции, который, согласно прогнозам, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

"Это повлияет на удорожание строительных материалов. И строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Ситуация на денежном рынке.

"Ожидается, что средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%", – объяснила эксперт.

Изменения в налогообложении.

Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и лиц, приравненных к ним).

Уровень спроса.

По слова Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям. В частности, безопасное расположение (регион строительства), состояние рассрочки.

"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что, в принципе, было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.

В целом же, резюмировала Бигунец, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:

С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.

С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".

Как могут вырасти цены в Киеве

Ожидают роста цен на новое жилье участники строительного рынка и в Киеве, говорится в материале Forbes. По прогнозам, в 2025 годк стоимость квартир класса "комфорт" здесь может вырасти на 10-15%.

Среди причин – повышение себестоимости строительства. А кроме того:

возможный рост спроса;

низкие темпы нового строительства.;

инфляция;

мобилизация;

дефицит работников.

При этом подчеркивается: пока рост цен ожидается только для жилья класса "комфорт". "В классах "бизнес" и "премиум" – не изменится. ... Цены в сегменте "бизнес" останутся на этом же уровне", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, несмотря на повышение, возможность купить квартиру по более низким ценам будет. В частности,

застройщики могут проводить акции;

дешевле могут стоить квартиры в новых очередях, которые только "запускают в продажу".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 10%, до средних 45 000 долларов (на начало декабря). Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 15%, до средних 20 000 долларов.

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