В Украине переписали правила для собственников недвижимости: как теперь оформлять права на квартиры, дома

В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий (Минразвития). Там отметили, что сервис позволяет Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, относительно которых в реестре зарегистрировано специальное имущественное право (СИП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);

зарегистрированное СИП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.п.).

"Функционал дает возможность одновременного автоматического обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрацию права собственности. Вместо ранее зарегистрированного СИП", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: это происходит на основании полученных от ЕГЭСБ сведений в предусмотренных законодательством случаях регистрации обременений. А также при:

внесении сведений о совместной собственности владельцев квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости;

совершении других регистрационных действий.

В целом же, отмечается, функционал расширяет перечень административных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме. Что, утверждается:

упрощает и улучшает качество их предоставления;

уменьшает нагрузку на государственных регистраторов.

Помимо этого, заверили в министерстве, он повышает степень защищенности прав лиц на недвижимое имущество. Так как "исключает возможность проведения государственной регистрации на основании сфальсифицированных документов, которые могут быть поданы государственному регистратору".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще не достроенные квартиры. Это стало возможно благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство.