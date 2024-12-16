Украинские супермаркеты хотят заставить писать на ценниках "честную" цену: что будет в законопроекте

В Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр, квадратный или погонный метр, если тот продается в меньшей упаковке. Цель – борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.

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Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Гурин ("Слуга народа"). Он отметил: зарегистрировать документ в парламенте намерены уже на следующей неделе (начинается 23 декабря).

"Подаем законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", – говорится в сообщении.

В частности, отметил он, документ предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:

Потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.

Информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

При этом нардеп отметил: если законопроект будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:

за 1 кг/л и т.д.;

цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.

Напомним: шринкфляция – это скрытое повышение цены на товар, достигаемое рядом способов, при которых товара становится меньше, а цена не меняется. Для этого, в частности, уменьшают:

вес продукта – например, шоколадные батончики делают весом 80 г, 90 г вместо 100 г;

объема продукта – бутылки с молочным продуктом или маслом вместимостью 900 мл, 780 мл вместо 1 л; количества единиц товара в упаковке – в тубусе 150 зубочисток вместо 200 штук; салфеток в упаковке 60 вместо 65 штук;

длину элементов продукта – шнур к утюгу или пылесосу становится более коротким, а значит и менее удобным.

Среди основных причин, которые провоцируют шринкфляцию, выделяют:

нестабильную рыночную ситуацию;

колебания курса валют;

подорожание энергоносителей и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

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