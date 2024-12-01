Украинцев обманывают в супермаркетах: как обезопаситься от лишних трат при покупке товаров на развес

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо.

Если его нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

В то же время, подчеркивается, если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Если же Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, то Вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Так как Ваши права потребителя нарушены", – резюмировали эксперты.

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В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".

Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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