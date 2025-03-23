В Украине стремительно переписали цены на популярный овощ: чего ждать дальше

Цены на столовую свеклу в Украине уже выросли на 51% по сравнению с прошлым годом из-за дефицита качественной продукции. Производители продолжают поднимать стоимость, и тенденция к удорожанию сохранится в ближайшее время.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной удорожания является дефицит столовой свеклы на украинском рынке.

Хозяйства сообщают о сокращении запасов продукции товарного качества, а найти большие партии корнеплода высокого качества становится все труднее. Это создает предпосылки для постоянного повышения цен, поскольку спрос значительно превышает предложение.

По состоянию на 23 марта большинство украинских производителей не соглашаются продавать свеклу дешевле, чем за 17-22 грн/кг, что на 10% больше, чем неделей ранее. Аналитики прогнозируют, что тенденция роста стоимости сохранится и в дальнейшем, поскольку производители уже анонсируют очередное повышение цен в ближайшую неделю.

Повышение стоимости столовой свеклы сказывается на всем плодоовощном рынке страны. Поскольку этот овощ является одним из ключевых в рационе украинцев, его подорожание может привести к росту цен и на другие продукты питания. По словам экспертов, подобные ценовые колебания уже наблюдались на рынке моркови, что также стало значительно дороже в 2024 году.

Аналитики подчеркивают, что дефицит свеклы может стать еще более ощутимым во второй половине года, что в свою очередь снова подтолкнет цены вверх. Если ситуация не изменится, следует ожидать новых рекордных цен на этот овощ.

Цены на свеклу в супермаркетах

Впрочем, это цены от поставщиков. В супермаркетах ее продают в среднем по 26,3 грн/кг, о чем свидетельствуют данные " Минфина ". Собственный анализ рыночных цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях на свеклу установили следующие цены:

"Сельпо" – 25,2 грн/кг;

Varus – 24,90 грн/кг;

"АТБ" – 22,89 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яйца в Украине будут значительно изменены. Стоимость резко уменьшится примерно через 1,5-2 месяца. При этом в среднем за год стоимость яйца будет составлять 4,5-5 грн.

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