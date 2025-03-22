В Украине резко перепишут цены на яйца: когда и как изменится стоимость

Цены на яйца в Украине значительно изменят. Стоимость резко снизится примерно через 1,5-2 месяца. При этом в среднем за год стоимость яйца будет составлять 4,5-5 грн.

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Об этом директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич сказал в эфире КИЕВ24. По его словам, производители работают по принципу определения среднегодовой стоимости яйца в промышленном птицеводстве.

"Весной традиционно происходит удорожание, однако уже через 1,5-2 месяца ожидается значительное снижение цен. В среднем за год стоимость яйца будет колебаться в пределах 4,5-5 гривен. У нас летом стоимость яиц была почти 2,5 грн. Сейчас стоимость значительно увеличилась. Но производитель определяет среднегодовую стоимость. Поэтому сейчас весной идет подорожание", - сказал он.

В то же время, в ближайшее время цены будут расти. Это связано с ростом спроса перед Пасхой, которая в 2025 году празднуется 20 апреля. В экспертной среде ожидают, что рост цен произойдет в начале-середине апреля – в канун праздника. Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко. Он отметил, что после спада предпраздничного ажиотажа цены могут просесть – спрос на них снизится.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", 22 марта украинские супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" первой категории в среднем по 72,86 грн (неделю назад было 70,2 грн/десяток). Это на 5,58 грн выше средней цены февраля. В частности:

Auchan 69,40 грн Novus 70,99 гр Megamarket 78,20 грн средняя цена: 72,86 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине значительно подорожала еда – в целом с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, например, конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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