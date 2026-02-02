В Украине стремительно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит свинина

В Украине ощутимо снизились цены на свинину. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ошеек в среднем по 312,12 грн/кг, что почти на 22 грн ниже средней цены декабря-2025. При этом в экспертных кругах считают, что разворота цен в ближайшее не произойдет – и свинина не начнет дорожать.

Об общей ситуации рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: цены на мясо будет сдерживать платежеспособность населения.

"Производители, конечно, будут рассказывать, как им тяжело, но цена на мясо особо расти не будет. Куда больше? … Его просто будут меньше покупать (в случае подорожания. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркнул эксперт, ожидать продолжения удешевления, в частности, свинины так же не стоит. Ведь в любом случае бизнес зависит от ситуации с энергоснабжением – а она сейчас сложная.

"Сейчас у бизнеса так или иначе есть определенные часы, когда подается электроэнергия. А вдруг ситуация с энергоснабжением ухудшится? А вдруг будут такие сильные морозы, что начнут замерзать города? А вдруг случится еще какая-нибудь беда? Может быть так много факторов, которые будут и психологически, и материально давить на общество... Не думаю, что какие-то позиции будут терять в цене в ближайший месяц", – резюмировал Пендзин.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", в конце прошлой недели крупные сети супермаркетов выставили цены на свиной ошеек на уровне 300,56-319,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 319,9 грн;

Novus – 319 грн;

Metro – 300,56 грн;

Megamarket – 309 грн.

Грудинку продавали в среднем по 213,62 грн/кг, что почти на 12 грн/кг ниже средней ценіы декабря. В целомсупермаркеты выставили цены на уровне 204,9-229 грн/кг. В частности:

Metro – 206,96 грн;

Megamarket – 229 грн;

Auchan – 204,9 грн.

Лопатка стоила в среднем 223,68 грн/кг. Это почти на 10 грн/кг ниже, чем в декаьре. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 214-234 грн/кг. В частности:

Auchan – 234,9 грн;

Megamarket – 238 грн.

Metro – 202,8 грн;

Novus – 219 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за сокращения объемов импорта из Турции в Украине дорожают тепличные помидоры. В то же время спрос на эти овощи со стороны оптовых компаний и розничных сетей пока невысокий, что сдерживает рост цен.

