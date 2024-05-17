В Украине стремительно дешевеет популярный овощ для салатов: цена обвалилась на 28% за неделю

Цены на украинские огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы всего за неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощ по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают в основном по 35-65 грн/кг. В супермаркетах овощ пока что стоит в среднем по 69 грн, но вскоре цены могут поползти вниз и там.

Причин для резкого снижения цен на огурцы несколько, объясняют аналитики EastFruit. Так:

предложение на рынке заметно увеличились;

погодные условия для выращивания огурцов остаются благоприятными;

спрос на овощ ухудшился по сравнению с прошлой неделей.

"В итоге продавцы вынуждены были пересматривать отпускные цены в сторону снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и избежать накопления на складах больших объемов нереализованной продукции", – заявили эксперты. То есть огурцы распродают по бросовым ценам, чтобы те не портились в хранилищах.

По данным аналитиков, теплицы уже отгружают огурцы существенно дешевле, чем год назад. Так, тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 57% дешевле, чем в середине мая 2023 года. При этом производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен при условии сохранения нынешних темпов сбыта.

Цены на огурцы: сколько стоит овощ в супермаркетах

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, тепличные огурцы украинского производства 17 мая продают в среднем по 69,1 грн/кг. Речь идет не о гладкоплодных сортах, которые обычно дешевле.

В целом диапазон цен составляет 59,9-69,9 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 59,89 грн;

"Сильпо" – 79 грн/кг;

"Фора" – 69,9 грн/кг;

"Новус" – 67,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

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