Продавцы значительно изменили стоимость популярного продукта: как переписали "ценники"

В Украине подешевели продукты питания. В целом, с апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, кроме яиц, также цены снизились на:

хлеб и хлебопродукты – на 2,1%;

макаронные изделия – 0,6%;

масло подсолнечное – 15,4%;

овощи – 13,9%;

сахар – 15,1%.

Какая еда подорожала

Выросли же цены больше всего на сливочное масло – оно подорожало на 14,9%. А кроме того:

хлеб – 5,7%;

мясо и мясопродукты – 4,2%;

рыба и продукты из рыбы – 5,1%;

молоко – 9,3%;

сыр и мягкий сыр – 7,8%;

фрукты – 7%.

Сколько яйца стоят в супермаркетах

Вместе с тем, яйца, на которые цены изменились сильнее всего, продолжают дешеветь. В частности, фасованные, по данным "Минфина", 11 мая продавали в среднем по около 38 грн/десяток, что сразу на 10 грн ниже, чем было в апреле.

В то же время, поштучно яйца в крупный сетях супермаркетов стоят, согласно мониторингу OBOZ.UA, еще дешевле – в среднем 2,09 грн/штука. Либо же 20,9/десяток. В частности:

ЕКОмаркет – 2,19 грн/штука;

Auchan – 2,1 грн/штука;

Novus – 1,99 грн/штука.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний год ранняя капуста подешевела более чем вдвое. На оптовых рынках базовый для украинцев овощ продают уже по 25 грн/кг, тогда как в мае 2023 года цена достигала 58 грн. В крупных сетях супермаркетов молодую капусту пока предлагают по цене от 34,9 грн/кг.

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