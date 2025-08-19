В Украине стало больше вакансий для "уникальных" специалистов: топ-5 необычных профессий

В Украине есть более 9 тысяч официально зарегистрированных профессий, среди которых немало редких и малоизвестных, от вулканизаторщика и выборщика до десинатора, каштеляна и маркшейдера. Средняя зарплата на этих должностях составляет около 8-10 тысяч гривен, и спрос на таких специалистов постепенно растет.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Там отмечается, что малоизвестные профессии часто оказываются востребованными и могут стать хорошим стартом для карьеры. В частности, привели несколько примеров таких специальностей:

вулканизаторщик;

Несмотря на громкое название, к вулканам эта профессия никакого отношения не имеет. Вулканизаторщик наносит на поверхности защитный слой из резины или другого изоляционного материала. Чаще всего это работа на шиномонтажных станциях. Профессия имеет два разряда, высший из которых предусматривает стаж и курсы повышения квалификации. Последний раз специалистов искали в Сумской, Харьковской, Черновицкой и Житомирской областях.

выборщик;

Этот работник занимается сортировкой мусора. Его задача – визуально осматривать отходы и изымать те, что относятся к другой группе переработки. В мире эта профессия давно распространена, а в Украине только набирает популярность. Для работы не требуется специальное образование – достаточно короткого обучения перед стартом.

десинатор;

Более творческая профессия, которая часто требует высшего образования в области дизайна, искусства или программирования. Десинатор создает рисунки для печати и вышивки на тканях, а также составляет программы для оборудования, которое используется в производстве. Спрос на таких специалистов зафиксировали, в частности, в Хмельницкой области.

каштелян;

Когда-то в средневековой Польше "kasztelan" был чиновником, а теперь это работник, который отвечает за распределение белья и инвентаря в учреждениях – в основном в детсадах. Также каштелян ведет соответствующую документацию. Опыт и специальное образование для работы обычно не нужны.

маркшейдер;

Название происходит от немецких слов mark ("граница") и scheiden ("разделять"). Это горный инженер или техник, который проводит пространственно-геометрические измерения в недрах земли и на ее поверхности. Для работы требуются знания в области геологии, геодезии и горного дела. Спрос на маркшейдеров в Службе занятости встречается редко, но профессия остается интересной и важной.

По данным Государственной службы занятости, средняя зарплата на этих должностях составляет около 8-10 тысяч гривен в месяц. Для части вакансий предлагают официальное трудоустройство и возможность повышения квалификации.

