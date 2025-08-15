В Украине массово набирают на работу несовершеннолетних: на каких должностях платят от 20 тыс. грн
В Украине существенно увеличилось количество работы для несовершеннолетних работников. Больше всего новых вакансий появилось в производстве, строительстве, логистике и торговле – на многих должностях им предлагают зарплаты в 20 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные крупного украинского кадрового портала. Эксперты отмечают, что такая тенденция свидетельствует о повышенном спросе на рынке труда в отношении молодежи, особенно летом – то есть для сезонной работы.
Какую работу предлагают несовершеннолетним
Согласно результатам исследования, в целом в июле количество вакансий, на которые могут подаваться кандидаты моложе 18 лет, было на 55% больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Рекордно возросло количество вакансий для несовершеннолетних кандидатов на позиции упаковщика на производстве. Таких объявлений было опубликовано почти в 10 раз больше, чем в прошлом году.
Также наблюдается повышенный спрос на таких работников на строительстве – в частности, им предлагают должности разнорабочих. Количество объявлений с предложениями для юных работников увеличилось на 106%. Также существенно увеличилось число таких вакансий:
- грузчики (логистика и доставка) – на 68% в количестве объявлений;
- продавцы (розничная торговля) – на 57% больше;
- продавцы-консультанты – на 53%;
- бариста (гостинично-ресторанное дело) – на 39%;
- официанты – +20%.
Сколько платят молодежи
Вместе со спросом на работников в основном повысились и заработные платы. Указанная в вакансиях медианная зарплата, которую предлагали работникам до 18 лет в прошлом месяце, выросла на 16% по сравнению с июлем-2024. В частности, работодатели готовы платить:
- разнорабочим (строительство) – 24 тыс. грн (+37%);
- водителям – 27,5 тыс. грн (+12%);
- курьерам – 20 тыс. грн (+12%);
- грузчикам – 17,5 тыс. грн (+12%);
- бариста – 16,5 тыс. грн (+8-10%);
- официантам – 17,5 тыс. грн (+8-10%);
- продавцам – 21,75 тыс. грн (почти не изменилась).
Как уже сообщал OBOZ.UA, в будущем украинские работодатели будут искать специалистов в технологической сфере – от инженеров по машинному обучению до аналитиков виртуальной реальности, а также профессионалов социальной отрасли – врачей, преподавателей, реабилитологов и тренеров. Такие должности будут востребованы из-за потребности в восстановлении страны и растущей роли человеческого фактора в условиях социальных и экономических изменений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!