В Украине массово набирают на работу несовершеннолетних: на каких должностях платят от 20 тыс. грн

В Украине существенно увеличилось количество работы для несовершеннолетних работников. Больше всего новых вакансий появилось в производстве, строительстве, логистике и торговле – на многих должностях им предлагают зарплаты в 20 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные крупного украинского кадрового портала. Эксперты отмечают, что такая тенденция свидетельствует о повышенном спросе на рынке труда в отношении молодежи, особенно летом – то есть для сезонной работы.

Какую работу предлагают несовершеннолетним

Согласно результатам исследования, в целом в июле количество вакансий, на которые могут подаваться кандидаты моложе 18 лет, было на 55% больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Рекордно возросло количество вакансий для несовершеннолетних кандидатов на позиции упаковщика на производстве. Таких объявлений было опубликовано почти в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Также наблюдается повышенный спрос на таких работников на строительстве – в частности, им предлагают должности разнорабочих. Количество объявлений с предложениями для юных работников увеличилось на 106%. Также существенно увеличилось число таких вакансий:

грузчики (логистика и доставка) – на 68% в количестве объявлений;

продавцы (розничная торговля) – на 57% больше;

продавцы-консультанты – на 53%;

бариста (гостинично-ресторанное дело) – на 39%;

официанты – +20%.

Сколько платят молодежи

Вместе со спросом на работников в основном повысились и заработные платы. Указанная в вакансиях медианная зарплата, которую предлагали работникам до 18 лет в прошлом месяце, выросла на 16% по сравнению с июлем-2024. В частности, работодатели готовы платить:

разнорабочим (строительство) – 24 тыс. грн (+37%);

(+37%); водителям – 27,5 тыс. грн (+12%);

(+12%); курьерам – 20 тыс. грн (+12%);

(+12%); грузчикам – 17,5 тыс. грн (+12%);

(+12%); бариста – 16,5 тыс. грн (+8-10%);

(+8-10%); официантам – 17,5 тыс. грн (+8-10%);

(+8-10%); продавцам – 21,75 тыс. грн (почти не изменилась).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в будущем украинские работодатели будут искать специалистов в технологической сфере – от инженеров по машинному обучению до аналитиков виртуальной реальности, а также профессионалов социальной отрасли – врачей, преподавателей, реабилитологов и тренеров. Такие должности будут востребованы из-за потребности в восстановлении страны и растущей роли человеческого фактора в условиях социальных и экономических изменений.

