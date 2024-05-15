В Украине стали чаще покупать новые авто: топ-3 популярных марок

Украинцы выбирают кроссоверы – преимущественно марки Renault, Toyota и Mazda.. Именно такой тип машин больше покупали среди новых автомобилей на крупнейших региональных рынках страны в апреле.

По данным "Укравтопром", в прошлом месяце больше новых легковых авто в Украине купили в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Только в этих пяти регионах в апреле зарегистрировали 64% продаж новых легковых автомобилей.

На каждом региональном рынке наблюдалось увеличение продаж новых авто по сравнению с апрелем-2023. В частности:

в Киеве приобрели 2066 новых авто (на 18% больше);

Киевская область – 500 авто (+24%);

Днепропетровская область – 452 авто (+6%);

Львовская область – 321 авто (+14%);

Одесская область – 310 авто (+19%);

Какие автомобили покупали чаще всего?

Самыми популярными среди украинцев оказались кроссоверы. В апреле преобладали следующие модели:

киевляне чаще всего покупали Renault Duster;

на Киевщине, Одесщине и Львовщине преобладали продажи Toyota RAV-4 ;

; в Днепропетровской области хитом продаж стала Mazda CX5.

Ранее в Институте исследований авторынка подсчитали, что в апреле 2024 года украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых автомобилей (из них 95,6% были импортированы). Это на 13,6% больше, чем в марте. Лидером среди марок авто стала Toyota, а Renault Duster признана самой популярной моделью месяца. Физические лица проявили больший интерес к новым автомобилям, покупая 68,6% от общего количества по сравнению с 31,4%, приобретенными юридическими лицами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая Украина переходит на обновленную летнюю редакцию Правил дорожного движения (ПДД) – согласно ей украинским водителям вне населенных пунктов теперь нужно круглый год включать дневные ходовые огни (ДХВ) или ближний свет фар. Штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

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