Украинцы активно скупают новые автомобили: топ-5 популярных марок

В апреле 2024 года украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, преимущественно импортированных, что на 13,6% больше чем в предыдущем месяце. Лидером среди марок авто стала Toyota, а Renault Duster признана самой популярной моделью месяца.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка. Большинство новых автомобилей в апреле, как обычно, было импортировано из-за границы, составляя 95,6% от всех зарегистрированных авто. Только 4,4% автомобилей было произведено в Украине.

Физические лица проявили больший интерес к новым автомобилям, покупая 68,6% от общего количества по сравнению с 31,4%, которые были приобретены юридическими лицами. Больше новых автомобилей было зарегистрировано в таких городах:

Киев – 2101 шт., 37%;

шт., 37%; Киевская область – 715 шт., 12,6%;

шт., 12,6%; Днепропетровская область – 449 шт., 7,9%;

шт., 7,9%; Львовская область – 366 шт., 6,4%;

шт., 6,4%; Одесская – 337 шт., 5,9%;

Пять областей-лидеров составляют 69,8% всего объема рынка. Однако некоторые автомобили могут получать киевскую регистрацию не только через покупку в городе, а также через лизинговые компании, которые могут передавать их в другие области, а также через государственные учреждения и частные компании, регистрирующие автопарки в столице для удобства. Наименьшее количество новых автомобилей было зарегистрировано в :

Херсонский – 9 шт.;

– 9 шт.; Донецкой –10 шт.;

–10 шт.; Черниговской – 54 шт.;

– 54 шт.; Сумской – 56 шт.;

– 56 шт.; Волынской – 62 шт.;

Топ-5 самых популярных новых легковушек

После двух месяцев роста объемов, с рекордом 6,5 тыс. авто в марте, рынок новых легковых машин "просел" до близких к среднемесячным значениям. Лидерами среди покупателей в апреле стали следующие производители авто:

Toyota – 822 шт., 14,5%;

Renault – 531 шт, 9,3%;

Volkswagen – 486 шт., 8,6%;

BMW – 394 шт., 6,9%;

Skoda – 314 шт., 5,5%.

Были определены также ведущие модели легковых автомобилей. В апреле лидерами продаж стали:

Renault Duster – 405 шт.;

– 405 шт.; Toyota RAV4 – 381 шт.;

– 381 шт.; Mazda CX-5 – 215 шт.;

– 215 шт.; KIA Sportage – 178 шт.;

– 178 шт.; Volkswagen ID.4 – 133 шт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая Украина переходит на обновленную летнюю редакцию Правил дорожного движения (ПДД) – согласно ей украинским водителям вне населенных пунктов теперь нужно круглый год включать дневные ходовые огни (ДХВ) или ближний свет фар. Штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

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