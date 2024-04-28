С 1 мая для водителей станет на один штраф меньше: за что не будут наказывать

Начиная с 1 мая, украинским водителям традиционно позволят не включать фары ближнего света на загородных дорогах и превышать скорость 50 км/ч на некоторых городских дорогах. Новые правила начнут действовать, поскольку вступает в силу пожилая редакция Правил дорожного движения (ПДД) Украины.

В частности, согласно пункту 9.8 ПДД дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов должны быть включены исключительно в период с 1 октября по 1 мая. В зимний период штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

Также с 1 мая по 1 октября на некоторых дорогах в городах снова разрешат ездить со скоростью 80 км/ч. Список таких дорог определяет местная власть. В частности, в Киеве в 2024 году новые правила будут действовать на таких участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую набережную);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

На этих улицах установлены отбойники, надземные и/или подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.

Штрафы за превышение скорости

Штрафы за превышение скорости в Украине зависят от фактической скорости движения транспортного средства и последствий такого движения:

за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч уплачивается 340 грн;

свыше 50 км/ч – 1700 грн;

любое превышение установленной скорости, что привело к созданию аварийной ситуации – 3400 грн. (с последующей возможностью лишения прав).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут ввести новый штраф за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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