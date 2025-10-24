В Украине резко развернулись цены на популярный продукт: сколько теперь стоит килограмм

После нескольких недель падения цен в Украине начал дорожать лук. Это связано с тем, что плохая погода заставила фермеров приостановить сбор урожая, из-за чего предложение этого овоща на рынке резко сократилось.

Как сообщили в EastFruit, часть урожая остается в полях, при этом качество этих овощей постепенно ухудшается. Более того, этот лук начал прорастать – это также негативно скажется качества продукции в будущем.

Эксперты связывают подорожание лука с тем, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая лука из-за неблагоприятных погодных условий. Это в свою очередь привело к существенному сокращению объемов предложения овоща на рынке.

В то же время сообщается, что качество лука, попадающего на рынок, оставляет желать лучшего. Большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение и сейчас осуществляют его продажу лишь небольшими партиями.

Цены на лук

По данным аналитиков, местные производители готовы поставлять лук на рынок по 7-13 грн/кг. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели, но все еще на 21% меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.

Следует отметить, что цены стремительно развернулись, поскольку еще несколько недель назад лук дешевел галопирующими темпами, из-за чего производители были вынуждены продавать его по 5-10 грн/кг. Таких цен на рынке не было уже четыре сезона, что было связано с увеличением предложения на рынке продукции среднего и низкого качества – из-за затяжных дождей нынешний урожай оказался непригодным для длительного хранения.

В то же время по данным"Минфина", средняя цена репчатого лука в Украине составляет 9,26 грн/кг – это на 3,56 грн меньше, чем в сентябре. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 6,90 до 10,90 грн/кг. По состоянию на 26 сентября цены в украинских супермаркетах следующие:

Megamarket – 10,90 грн/кг;

"Фора" – 6,90 грн/кг;

"Сильпо" – 7,90 грн/кг;

Varus – 7,90 грн/кг;

Novus – 7,89 грн/кг;

Auchan – 8,99 грн/кг;

АТБ – 7,90 грн/кг.

