Цены вырастут еще на 5%: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

С наступлением осенне-зимнего периода спрос на молочную продукцию в Украине вырос, но вместе с ним поднялись и цены. По прогнозам аналитиков, до конца осени молочные продукты могут подорожать еще минимум на 5%.

По данным специалистов, подорожание уже ощутимо на прилавках и может продолжиться до конца осени.

После летнего затишья украинцы начали активнее покупать молочные продукты – с сентября, когда начался учебный год и наступили первые похолодания, спрос заметно вырос. По словам аналитиков, такая тенденция повторяется ежегодно, но сейчас прирост меньше, чем в довоенные времена. Несмотря на это, производители сыра и цельномолочной продукции сообщают о стабильном увеличении продаж.

Вместе с повышением спроса производители были вынуждены пересмотреть цены. В октябре стоимость большинства молочных товаров выросла примерно на 5%. Последний раз подобное повышение происходило еще полгода назад, поэтому нынешнее подорожание объясняют накоплением расходов и общим уровнем инфляции в стране.

По официальным данным, инфляция в Украине в августе составила 13,2%, что существенно повлияло на себестоимость производства – от энергоносителей и кормов до упаковки и логистики. Выросла и стоимость сырого молока, которое закупают переработчики: с середины лета цена поднялась примерно на 9%.

Эксперты рынка отмечают, что такая динамика может сохраниться до конца осени. Если цены на сырье и дальше будут расти, потребителям следует ожидать еще одного подорожания ориентировочно на 5%. Повышение коснется прежде всего популярных категорий: сыра, масла, йогуртов и цельномолочной продукции.

В то же время переработчики отмечают, что спрос остается стабильным – украинцы не отказываются от базовых продуктов, хотя и все чаще выбирают более дешевые марки или товары в акционных упаковках. Экономисты прогнозируют, что ситуация в молочной отрасли стабилизируется не раньше зимнего периода, когда предложение сырья традиционно сокращается, а цены достигают пика. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости кормов, логистики и энергоресурсов – ключевых составляющих себестоимости молока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за проблем в энергетике цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-30%. Больше всего подорожают молочная продукция, мясо, яйца, хлеб и овощи, ведь именно они наиболее зависят от стабильного электроснабжения.

