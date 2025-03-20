В Украине резко подешевел популярный овощ: сколько стоит килограмм

В Украине начала дешеветь морковь. С конца прошлой недели (3-9 марта) цены на этот овощ снизились на 10% – на стоимость продукции влияет распродажа из хранилищ и ее низкое качество.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. По их данным, с начала нынешней недели, то есть с 10 марта, украинские фермеры снизили оптовые цены на морковь в среднем на 10%. "Отгрузки данной продукции сегодня ведутся уже по 25-32 грн/кг", – пишут эксперты.

Производители моркови объясняют, снижение цен ростом на рынке корнеплодов предложения некондиционной моркови – качество продукции в холодильниках мелких хозяйств стремительно ухудшается из-за теплой зимы. В результате фермеры вынуждены распродавать имеющиеся запасы.

В то же время владельцы качественной моркови, не испытывающие проблем с хранением, прекратили продажи имеющихся запасов. При этом цена на морковь в Украине остаются в среднем втрое выше, чем в аналогичный период прошлого года, но большинство участников рынка не исключают, что в дальнейшем цены снизятся – это связывают с довольно невысокой торговой активностью в данном сегменте.

Цены на морковь в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", розничные цены на морковь ныне значительно выше отпускных. В среднем овощ продают по 47,25 грн за килограмм – это на 8,5 грн дороже, чем в прошлом месяце. Собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны установили такие цены на этот популярных овощ:

"Фора" – 35,90 грн/кг;

АТБ – 35,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 35,39 грн/кг;

"Сильпо" – 39,50 грн/кг;

Varus – 36,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что стоимость сливочного масла в Украине за полгода выросла почти на 43 гривны. Хотя производство этого продукта увеличилось, его потребление существенно уменьшилось. Это связано с очень высокими розничными ценами на этот продукт, а также отсутствием акционных механизмов в торговых сетях.

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