Стоимость популярного продукта выросла на 43 гривни за полгода: сколько стоит пачка сейчас

В Украине выросло производство, но существенно уменьшилось потребление сливочного масла. Это связано с очень высокими розничными ценами на этот продукт, а также отсутствием акционных механизмов в торговых сетях.

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Об этом сообщает ИНФАГРО. Аналитики отмечают, что продавцы "Селянского" масла (жирность 72,5%) пока не имеют возможности поддерживать цену за счет экспорта, поскольку в Европу можно продавать только масло 82% жирности.

Продажи маложирного сливочного масла за границу ограничены относительно небольшими поставками в Молдову и Казахстан. Местные импортеры, зная ситуацию на внутреннем рынке Украины, не спешат дорого платить за украинский товар. Поэтому и из-за слабого спроса на внутреннем рынке некоторым украинским производителям приходится идти на существенные ценовые уступки.

Следует отметить, что в феврале показатели экспорта украинского масла выросли на треть по сравнению с январем. На этом фоне аналитики предполагают, что мартовские показатели могут быть рекордными с 2022 года.

Стоимость масла в супермаркетах: как выросли цены за полгода

Согласно данным "Минфина", за последние полгода цены на масло в украинских супермаркетах достаточно заметно выросли. Так, с сентября пачка масла "Селянское" 72,5% весом 180 г подорожала более чем на 43 гривни – с 73,93 до 117,25 грн.

Megamarket – с 76,2 до 119,40 грн;

– с 76,2 до 119,40 грн; Metro – с 71,66 до 118,46 грн;

Auchan – до 113,90 грн.

Средняя стоимость масла "Яготинское" 73% таким же весом увеличилась почти на 27 гривен – с 83,65 до 110,45 грн. В частности, цены в супермаркетах выросли так:

Novus – с 84,49 до 117 грн;

Auchan – с 82,8 до 103,90 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, стоимость масла напрямую зависит от цен на молоко-сырье, которые в прошлом году сильно выросли из-за дефицита электроэнергии в связи с российскими обстрелами энергообъектов. Но если цены на молоко-сырье будут падать, стоимость масла и сыров в Украине может снизиться, и сокращение поголовья коров на 6,7% ограничивает этот процесс. Впрочем, в 2025 году существенного снижения цен не стоит ожидать, поскольку производство молока уменьшилось на 2,9%.

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