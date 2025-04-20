В Украине резко переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине существенно подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составляет 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем в марте. Более того, в апреле цены на сельхозземлю в Украине стали самыми высокими в 2025 году. А самыми низкими они были в марте – в среднем 54 632 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли существенно снизилась. В апреле-2025 было продано 12 978 га, что почти на 12 000 га меньше, чем месяцем ранее.

Меньше всего же земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 555 га.

Где в Украине земля стоит больше всего

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 562 до 358 305 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более чем 10 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Днепропетровской области – в среднем 358 305 грн за гектар. А также

в Ивано-Франковской – 172 336 грн;

Тернопольской – 162 417 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – здесь гектар стоит в среднем 34 562 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 35 440 грн;

Одесской – 38 672 грн;

Херсонской областях – 39 040 грн.

Стоит ли инвестировать в землю

В то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что Земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом для инвекстиций.. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости сельскохозяйственной земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

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