В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю: что будет со стоимостью гектара

В Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозу, в следующие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

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Впрочем, ничего сверхъестественного в этом процессе нет, считает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, передает Forbes. Дело в том, что, по его словам, за последнее время цены уже значительно увеличились.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.

При этом министр подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков площадью около 400 тыс. га.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом, по данным opendatabot, самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области. За гектар там в среднем просят 90,24 тыс. грн. Во Львовской области гектар стоит 74,561 тыс. грн.

Среди лидеров также Полтавская область, где гектар земли стоит 61,2 тыс. грн. А кроме того:

Черновицкая – 61,672 тыс. грн;

Волынская – 66,6 тыс. грн;

Киевская – 60,743 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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