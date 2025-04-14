Украинцам рассказали, во что не стоит вкладывать деньги: не принесет прибыли

В финансовом секторе не советуют украинцам вкладывать деньги в дома и квартиры – в экспертном кругу считают, что в настоящее время такие инвестиции не являются надежными. А вот облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) они рассматривают как надежный инструмент.

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Так, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко отметил: во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам. В частности:

минимизации рисков;

ликвидности.

"Во что бы я не советовал вкладываться во время войны – в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери", – объяснил он.

В то же время, отметил Овчаренко, земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом. По его словам, в настоящее время, "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля за этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует украинцам держать сбережения в ОВГЗ. Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности – по его словам, разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, инвестиции в иностранную валюту – как доллар, так и евро – могут в отдельных случаях помочь украинцам только сохранить сбережения на текущем уровне. Однако об их приумножении говорить пока не приходится.

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