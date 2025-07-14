В Украине резко переписали цены на самый доступный летний фрукт: сколько теперь стоит

За год – с июня-2024 по июнь-2025 – в Украине подорожали все продукты питания. Общее увеличение стоимости составило от 4,7% до 195,5%. Больше всего выросли цены на яблоки – до средних 79,49 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщили в Госстате. За его данными, также более чем на 100% (т.е., более, чем в 2 раза) подорожала белокочанная капуста – на 150,27%, до средних 28,23 грн/кг.

Значительно выросли и цены на морковь – на 67,03%, до средних 49,69 грн/кг. Среди лидеров также:

Яйца – подорожали на 62,66%, до средних 53,63 грн/десяток.

Ячные крупы – на 47,02%, до 22,95 грн/кг.

Пшеничная мука – на 36,11%, до 21,71 грн/кг.

Свекла – на 36,09%, до 44,8 грн/кг.

Меньше всего же выросли цены на рис. Он подорожали лишь на 4,7% – до средних 54,78 грн/кг.

В целом же, в Украине по итогам июня зафиксирована самая низкая инфляция с марта 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 15,9% до 14,3% к июню-2024.

В то же время, одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания. Так:

С начала 2025-го они подорожали на 10,5%.

А с прошлого июня – уже на 23,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание молока-сырья. Причина – рост цен на сливочное масло. Одновременно с этим фиксируется дефицит сырья на внутреннем рынке – из-за возобновления поставок в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!