Рост цен и дефицит: украинцам рассказали, что происходит с популярным продуктом

В Украине ожидается подорожание молока-сырья. Причина – рост цен на сливочное масло. Одновременно с этим фиксируется дефицит сырья на внутреннем рынке – из-за возобновления поставок в ЕС.

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Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. Там отметили: в ЕС отечественная молочная продукция начала идти после того, как Украина получила расширенные квоты на ее экспорт.

"Украина возобновила поставки молочных продуктов в Европу, а на внутреннем рынке даже возник незначительный дефицит молока-сырья. Молокоперерабатывающие заводы стали искать дешевое молоко", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на то, что в Украине улучшилась рентабельность производства молочных продуктов, на рынке наблюдается "тренд на повышение цены на молоко-сырье". Причинами этого, отмечается, являются:

рост спроса на поставляемые в Европу биржевые товары;

рост цен на масло.

"Вероятно, во второй половине июля и в августе закупочные цены могут быть пересмотрены в сторону определенного повышения. При дальнейшем росте цен на масло сливочное", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит молоко в супермаркетах сегодня

В то же время в Украине уже фиксируется рост цен на молоко – однако только на определенные позиции. Так, по данным "Минфина", 14 июля "Яготинское 2,6%" (бутылка 900 мл) стоит в среднем 59,39 грн, что почти на 5 грн превышает среднюю цену июня.

В отдельных же сетях супермаркетов это молоко продают по 56,3-64,5 грн. Так, в:

Megamarket это молоко стоит 64,5 грн;

Auchan – 56,3 грн;

Metro – 58,76 грн;

Novus – 57,99 грн.

В то же время молоко "Простонаше 1%", как и ранее, стоит в среднем 53,56 грн (бутылка 900 мл). Цены в супермаркетах:

Metro – 49,82 грн.

Megamarket – 57,3 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине по итогам июня зафиксирована самая низкая инфляция с марта 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 15,9% до 14,3% к июню-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 10,5%, а с прошлого июня – уже на 23,2%. За год сильнее всего в цене прибавили яйца – они подорожали на 59%.

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