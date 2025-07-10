Цены взлетели на 59%: Госстат назвал продукт, который подорожал в Украине сильнее всего

В Украине по итогам июня зафиксирована самая низкая инфляция с марта 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 15,9% до 14,3% к июню-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 10,5%, а с прошлого июня – уже на 23,2%. За год сильнее всего в цене прибавили яйца – они подорожали на 59%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. "Инфляция на потребительском рынке в июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года составила 0,8%, с июнем 2024 года – 14,3%", – также говорится в отчете ведомства.

За год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

яйца – 59,2% (за последний месяц цены снизились на 1,1%, но это не перекрыло годовой рост);

(за последний месяц цены снизились на 1,1%, но это не перекрыло годовой рост); фрукты – 51,7% (подорожание за месяц на фоне сезонных факторов и последствий неблагоприятной погоды весной – на 13,5%);

подсолнечное масло – "плюс" 33,6% (за месяц – 0,1%).

Также существенно подорожали сливочное масло (28,3% за год), овощи (24,2%) и мясо (22,9%). Продуктов, цены на которые за год снизились бы или хотя бы не изменились, в списке Госстата не оказалось. За месяц при этом подешевели овощи, яйца, молоко и макаронные изделия. Не подорожал в июне сыр.

Напомним, цены на популярные летние ягоды для заморозки в Украине обновили рекорд. Причиной такого резкого взлета стоимости стали колоссальные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также Турции.

Что касается других потребительских цен, то Госстат зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,5% и 4,3% за год соответственно). В других категориях удешевления за год не состоялось.

Так, услуги связи подорожали за год на 17,3%, ресторанов и отелей – на 15,7%, а здравоохранения – на 12,9%. Образование стало дороже на 12,1%, а отдых – на 1,4%.

Не изменились за год коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление. Также не было подорожания электроэнергии для бытовых потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался сезон арбузов. Первые партии из южных регионов и Закарпатья поступают на оптовый рынок по цене 20-28 грн/кг, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Впрочем, уже в ближайшие недели фермеры ожидают существенного удешевления.

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