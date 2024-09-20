В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно подорожала морковь. Ныне фермеры в основных регионах производства отгружают ее по 12-16 грн/кг – что в среднем на 32% дороже, чем неделей ранее. Из-за чего, вероятно, в скором времени овощ подорожает и в супермаркетах.

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О росте цен сообщили аналитики EastFruit. Отмечается: причина этого – существенное сокращение предложения моркови ввиду периода межсезонья.

"Большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови средних сортов. Тогда как к сбору урожая более поздних сортов большинство из них еще не приступили", – говорится в сообщении.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же морковь пока дешевеет. По данным "Минфина", крупные сети продают овощ в среднем по 17,79 грн/кг, что почти на 2 грн/кг превышает среднюю цену августа.

В целом же, цены в них колеблются от 15,8 до 19,66 грн/кг. В частности:

Metro – 19,66 грн/кг;

Auchan – 15,8 грн/кг;

Megamarket – 17,9 грн/кг.

В Украине ощутимо подорожали продукты

В целом же в Украине значительно подорожали продукты питания – с августа-2023 по август-2024 цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру, конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

По данным Госстата, рост цен на подорожавшие продукты составил 3,9-36%. Кроме овощей, в цене выросли также:

макаронные изделия – на 3,9%;

хлеб и хлебопродукты – 5,5%;

рыба и продукты из рыбы – 6,7%;

сыр и творог – 9,1%;

молоко – 9,4%;

фрукты – 10,3%;

хлеб – 12,2%;

сливочное масло – 18,5%.

На подешевевшие продукты цены снизились на 0,7-20,2% – при этом их перечень скуден. Помимо яиц это:

подсолнечное масло – подешевело на 5,4%;

сахар – 1,7%;

мясо и мясопродукты – 0,7%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине может увеличиться стоимость хлеба. Причина – удорожание стоимости производства. В частности, в мае-июне цены на сырье выросли на 40%, из-за чего ныне пекари имеют нулевую рентабельность.

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