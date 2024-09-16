В Украине ощутимо подорожали продукты: на какие цены выросли больше всего

В Украине значительно подорожали продукты питания – в целом, с августа-2023 по август-2024 цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

Видео дня

Об этом сообщает Госстат. По его данным, рост цен на подорожавшие продукты составил 3,9-36%. Кроме овощей в цене выросли также:

макаронные изделия – на 3,9%;

хлеб и хлебопродукты – 5,5%;

рыба и продукты из рыбы – 6,7%;

сыр и творог – 9,1%;

молоко – 9,4%;

фрукты – 10,3%;

хлеб – 12,2%;

сливочное масло – 18,5%.

На подешевевшие продукты цены снизились на 0,7-20,2% – при этом их перечень скуден. Помимо яиц это:

подсолнечное масло – подешевело на 5,4%;

сахар – 1,7%;

мясо и мясопродукты – 0,7%.

Как приготовить полноценный обед за 18 грн

Тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила обед, стоимость порции которого составляет 18 грн. В нее вошли: основное блюдо, второе, десерт и стакан компота. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания о реальности цен.

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались из расчета приготовления обеда на семью на 2 дня и вместе потянули на 119 грн.

В то же время вес купленных продуктов не указывается. В целом куплены были:

мука – на 2,8 грн;

фарш – на 34 грн (+9 грн продукта на суп);

перец – на 32 грн;

яйца – на 12,5 грн;

рис – на 7,5 грн;

яблоки – на 5 грн;

картофель – на 3,5 грн;

лук – на 2,4 грн;

морковь – на 1,9 грн;

сахар – на 6 грн;

сливы – на 3 грн.

Рецептов автор видео не дает, однако демонстрирует, что приготовить удалось суп с фрикадельками, фаршированный перец, шарлотку и компот. По ее словам:

приготовленного хватит семье на 2 дня;

стоимость одной порции обеда составляет 18 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самого высокого уровня за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор-салатник стоит 45 грн/кг, тогда как в прошлом году в это время его цена находилась на уровне 25 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!