В Украине ощутимо подорожали продукты: на какие цены выросли больше всего
В Украине значительно подорожали продукты питания – в целом, с августа-2023 по август-2024 цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.
Об этом сообщает Госстат. По его данным, рост цен на подорожавшие продукты составил 3,9-36%. Кроме овощей в цене выросли также:
- макаронные изделия – на 3,9%;
- хлеб и хлебопродукты – 5,5%;
- рыба и продукты из рыбы – 6,7%;
- сыр и творог – 9,1%;
- молоко – 9,4%;
- фрукты – 10,3%;
- хлеб – 12,2%;
- сливочное масло – 18,5%.
На подешевевшие продукты цены снизились на 0,7-20,2% – при этом их перечень скуден. Помимо яиц это:
- подсолнечное масло – подешевело на 5,4%;
- сахар – 1,7%;
- мясо и мясопродукты – 0,7%.
Как приготовить полноценный обед за 18 грн
Тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила обед, стоимость порции которого составляет 18 грн. В нее вошли: основное блюдо, второе, десерт и стакан компота. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания о реальности цен.
Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались из расчета приготовления обеда на семью на 2 дня и вместе потянули на 119 грн.
В то же время вес купленных продуктов не указывается. В целом куплены были:
- мука – на 2,8 грн;
- фарш – на 34 грн (+9 грн продукта на суп);
- перец – на 32 грн;
- яйца – на 12,5 грн;
- рис – на 7,5 грн;
- яблоки – на 5 грн;
- картофель – на 3,5 грн;
- лук – на 2,4 грн;
- морковь – на 1,9 грн;
- сахар – на 6 грн;
- сливы – на 3 грн.
Рецептов автор видео не дает, однако демонстрирует, что приготовить удалось суп с фрикадельками, фаршированный перец, шарлотку и компот. По ее словам:
- приготовленного хватит семье на 2 дня;
- стоимость одной порции обеда составляет 18 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самого высокого уровня за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор-салатник стоит 45 грн/кг, тогда как в прошлом году в это время его цена находилась на уровне 25 грн/кг.
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