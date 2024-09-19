В Украине перепишут стоимость ключевого продукта: производители рассказали, чего ожидать

В Украине может увеличиться стоимость хлеба. Причина – удорожание стоимости производства. В частности, в мае-июне цены на сырье выросли на 40%, из-за чего ныне пекари имеют нулевую рентабельность.

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Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко. Он отметил: затрат добавляет и ситуация в энергетике.

"Пекари вынуждены работать на генераторах. А эта электроэнергия стоит в 2,5-3 раза дороже, чем от сети. ... Что приводит к увеличению издержек и росту цен", – объяснил Тараненко.

В то же время, признал он, в ближайшее время цены расти не будут. Однако это может произойти в будущем.

"Удорожание хлеба и других хлебобулочных изделий – это следствие удорожания себестоимости. Говорить о том, что увеличится рентабельность, не приходится. Она только падает, потому что мы не успеваем компенсировать рост цен на сырье удорожанием продукции. ... В ближайшее время резкого роста цен не будет, но учитывая тенденции, мы ожидаем определенного подорожания", – резюмировал специалист.

Сколько стоит хлеб в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 19 сентября крупные сети супермаркетов продают пшеничный хлеб (600 грамм, нарезка) в среднем по 33,97 грн. Цены колеблются от 29,65 до 37,4 грн. В частности:

Nonus – 29,65 грн;

Auchan – 35,6 грн;

ЕКОмаркет – 29,9 грн;

МегаМаркет – 37,3 грн;

Metro – 37,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подорожали продукты питания – в целом, с августа-2023 по август-2024 цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

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