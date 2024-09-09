В Украине резко переписали цены на популярный продукт: на рынке продают по рекордной стоимости

В Украине резко подорожали помидоры – достигнув самых высоких уровней за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор салатник стоит 45грн/кг, тогда как в прошлом году в это время его цена находилась на уровне 25грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович. Она отметила, что среди причин удорожания:

уменьшение урожая из-за аномальных погодных условий в июле;

общее сокращение предложения, "что связано с завершением сезона открытого грунта".

"Цены на помидоры в Украине резко поднялись. И достигли самых высоких уровней за последние 7 лет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: не исключено, что в ближайшие недели стоимость помидоров вырастет еще больше. Ведь "повышенный спрос на тепличные томаты способствует дальнейшему росту цен".

Цены на помидоры в супермаркетах

Подорожали помидоры и в супермаркетах. Так, по данным "Минфина", 9 сентября крупные сети продают красные томаты в среднем по 76,4 грн/кг, что почти на 17 грн превышает среднюю стоимость августа.

В целом, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 59 до 97,5 грн/кг. В частности, в:

Auchan – 59 грн/кг;

Novus – 72,69 грн/кг;

Megamarket – 97,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, осенью ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% – из-за роста стоимости кормов и влияния аномальной погоды. Основные факторы удорожания включают проблемы с энергоснабжением и уменьшение урожая зерновых.

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