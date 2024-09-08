Украинцев предупредили об изменении цен на мясо: что будет со стоимостью

Осенью 2024 г. ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% из-за роста стоимости кормов и влияния аномальной погоды. Основные факторы удорожания включают проблемы с энергоснабжением и уменьшение урожая зерновых.

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Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии 24 Канала Ученые прогнозируют, что в осенний период 2024 года стоимость мясной продукции вырастет.

По словам Копытец, основным фактором, влияющим на подорожание мясных продуктов осенью, станет стоимость кормов. В частности, около 70% себестоимости мясной продукции приходится на корма, основу которых составляют зерновые культуры. Соответственно, состояние урожая зерновых напрямую влияет на цену мяса.

Урожай зерновых в этом году может оказаться меньше из-за аномально высокой температуры летом, что может привести к сокращению запасов кормов и повышению их стоимости. В то же время систематические отключения электроэнергии из-за разрушения энергетической инфраструктуры также усложняют производственные процессы в области животноводства, что увеличивает себестоимость мясных продуктов.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на август 2024 года средние потребительские цены на основные виды мяса уже претерпели значительные колебания по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К примеру, говядина выросла в цене на 20% и достигла отметки 270,01 гривны за килограмм.

Цены на куриное филе также выросли на 3,3% и теперь этот продукт стоит 158,62 гривны за килограмм. Однако цена на куриную тушку, напротив, уменьшилась на 4% и составляет 86,8 гривны за килограмм. Относительно свинины цены на нее также несколько снизились - на 10,2%, до 177,47 гривны за килограмм.

Интересно, что сало, традиционный украинский продукт, испытало незначительное снижение стоимости – всего на 0,8%, и теперь его средняя цена составляет 160,10 гривны за килограмм. Ученые прогнозируют, что в сентябре 2024 года средние потребительские цены на говядину, свинину и курятину могут вырасти до 3%.

Это связано с ожидаемым удорожанием кормов из-за нестабильных погодных условий и возможных трудностей в агросекторе. Учитывая также инфляционные тенденции и энергетические проблемы, ценовые колебания в мясной отрасли могут быть ощутимее, особенно ближе к концу года, когда растет спрос на продукцию перед новогодними праздниками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине фермеры предлагают один из самых популярных овощей, картофель, по цене в 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлого рабочей недели. На это повлияло понижение объемов производства.

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