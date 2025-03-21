В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоят

В Украине существенно выросли цены на тепличные огурцы. Ныне производители отпускают их по 95-140 грн/кг, что на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, во время которой также было зафиксировано подорожание. Причины же роста цен – рост спроса, а также заметное сокращение поставок импортного продукта.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: особую заинтересованность в закупке украинских огурцов проявляли розничные сети и крупные оптовые компании.

"Спрос на эту продукцию остается весьма высоким. Покупатели все чаще остаются недовольны качеством импортных огурцов и отдают предпочтение местной продукции", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: из-за неблагоприятных погодных условий на текущей неделе выборки огурца в теплицах заметно сократились. Т.е., предложение снизилось, что тоже способствует росту цен.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

По данным же "Минфина", украинские супермаркеты продают ныне гладкие огурцы в среднем по 147,8 грн/кг. Что более чем на 3 грн превышает среднюю стоимость февраля. В частности:

в Metro выставили цену 129,9 грн/кг;

в Megamarket – 165,7 грн/кг.

Огурцы Эстафета стоят же в среднем 226,65 грн/кг. Что почти на 50 грн ниже, чем было в феврале. Так:

в Metro продают их по 197,5 грн/кг;

в Megamarket – 255,8 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине растет стоимость сахара. В настоящее время условные отпускные заводские цены выросли до средних 24,6-25,3 грн/кг, а в скором времени они могут достичь 27-28 грн/кг.

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