В Украине переписали цены на ключевой продукт: сколько теперь стоит

В Украине растет стоимость сахара. В настоящее время условные отпускные заводские цены выросли до средних 24,6-25,3 грн/кг, а в скором времени они могут достичь 27-28 грн/кг. Соответственно, подорожать сахар может и в супермаркетах. Причин же роста цен несколько. В частности, увеличение спроса в Украине.

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Об этом сообщили во Всеукраинском аграрном совете (ВАС). Там отметили, что на рост стоимости сахара повлияло также открытие рынка ЕС.

"Многие заводы выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС – мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д’Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен", – говорится в сообщении.

Еще один фактор удорожания – сезонный тренд. Как объяснили специалисты, рост котировок на сахар обычно наблюдается с начала года и до середины лета. Что, подчеркивается, создает предпосылки для повышения стоимости сахара.

"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27–28 грн/кг с НДС", – резюмировали специалисты.

Сколько стоит сахар украинских супермаркетах

В то же время по состоянию на 20 марта в украинских супермаркетах килограмм сахара стоит, по данным "Минфина", средние 35,17 грн. Что на 57 коп. превышает среднюю цену февраля.

В целом же крупные сети продают кристаллический сахар по 32,89-42 грн/кг. В частности:

Auchan – 32,9 грн/кг;

Novus – 32,89 грн/кг;

Metro – 32,9 грн/кг;

Megamarket – 42 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2025 года мировые цены на сахар ощутимо выросли. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило 118,5 пункта, что на 7,3 пункта (6,6 %) выше уровня января. Среди причин – предполагаемое сокращение производства продукта в Индии.

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