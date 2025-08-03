В Украине резко переписали цены на мясо: сколько теперь стоит свинина

В Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг – тогда как в течение января-августа 2024 года супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг. Одной же из основных причин же такого удорожания в экспертной среде называют повышение цен закупки промышленной свинины.

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Об этом сообщают аналитики ассоциации "Свиноводы Украины". Они отмечают:

Прошлым летом цены закупки снизились до уровня, который фиксировали еще в 2022-м – 52-60 грн/кг.

В первой половине лета-2025 показатель колебался в пределах 92,5-93,5 грн/кг.

С середины сезона цены продолжили расти.

"Такие изменения привело к существенному сокращению внутреннего производства свинины. По предварительным оценкам, в январе-мае оно составило около 11% совокупно и более чем на 15% со стороны промышленных операторов, которые обеспечивают более 55% предложения этого вида мяса в стране", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: причиной ослабления производства свинины сельскохозяйственными предприятиями является ощутимое сокращение количества удерживаемого свинопоголовья. Оно же, в частности, связано со:

Свертыванием приусадебного свиноводства.

Уменьшением промышленного поголовья "под давлением совпавших в том году военных, экономических и эпизоотических факторов".

"Рост цен как заготовительных, так и розничных отражает как всеобщее уменьшение предложения свинины, так и сезонные ее колебания. …Производители отмечают, что из-за более длинного набора убойной кондиции при жарких погодных условиях, вынуждены либо уменьшать партии, либо переносить их реализацию", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", вечером 2 августа продавали, в частности, свиной ошеек в среднем по 350,4 грн/кг, что почти на 22 грн превышает среднюю цену июля.

Отдельные же сети супермаркетов выставляли цены на уровне 343,1-359,1 грн/кг. В частности:

Novus – 349 грн/кг.

Metro – 343,1 грн/кг.

Megamarket – 359,1 грн/кг.

Ребра продавали в среднем по 226,33 грн/кг, что почти на 10 грн/кг превышает среднюю цену июля. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 215,89-239,1 грн/кг. В частности:

Auchan – 215,89 грн/кг.

Novus – 224 грн/кг.

Megamarket – 239,1 грн/кг.

Лопатка стоила в среднем 240,47 грн/кг. Это почти на 9 грн/кг выше, чем в июле. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 229-248,1 грн/кг. В частности:

Novus – 229 грн/кг.

Metro – 244,3 грн/кг.

Megamarket – 248,1 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подешевела морковь. Ныне производители отпускают ее по 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее. Причиной же этого в экспертных кругах называют перенасыщение рынка данной продукцией.

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