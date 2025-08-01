В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине подешевела морковь. Ныне производители отпускают ее по 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее. Причиной же этого в экспертных кругах называют перенасыщение рынка данной продукцией.

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Об этом сообщают в EastFruit. Там отмечают: спрос же на морковь достаточно невысокий.

"В таких условиях производители вынуждены идти на уступки покупателям. И снижать отпускные цены на имеющиеся партии продукции", – говорится в сообщении.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 31 июля отдельные сети супермаркетов продавали молодую морковь в среднем по 17,15 грн/кг. Что сразу на 58,31 грн/кг ниже средней цены июня. В частности:

В Novus выставили цены на овощ на уровне 15,49 грн/кг.

Auchan – по 18,8 грн/кг.

Что будет с ценами на картофель

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в 2025 году стоимость картофеля в Украине будет низкой. Как отметил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, на это повлияет, в частности, погода. Которая – "по крайней мере в центральной, западной, северной Украине" – по его словам, является идеальной для этого овоща.

"Ничего не растет – а картошка растет. Поэтому не вижу проблем. ...Можем сделать вывод, что картофель в этом году, вероятно, будет дешевле", – рассказал Баштанник.

В то же время, 31 июля крупные супермаркеты продавали молодой картофель в среднем по 25,42 грн/кг. Что почти на 23 грн ниже средней цены июня.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из-за границы – прежде всего, из Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было импортировано на 15% больше твердых и полужестких сыров, чем за этот же период 2024-го. При этом белых сыров было ввезено на 18% больше. А плавленых – на 7%.

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