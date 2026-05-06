Штрафы за аренду квартир: "слуга народа" рассказала украинцам, чего ожидать

Во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Соответственно, и штрафов за сдачу жилья "в черную" тоже не будет.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила:

Министерство развития общины и территорий ранее предлагало обязательно регистрировать все договоры аренды.

Однако, комитет эту норму отклонил.

"Мы считаем несправедливым, что граждане, которые сегодня вынуждены платить такие высокие налоги, будут вынуждены еще и регистрироваться. Первый шаг – снижение налогов. А все остальное станет возможным только после этого", – сообщила нардеп.

В то же время, подчеркнула она, ныне законодательных инициатив внедрять такую регистрацию в парламенте не зафиксировано. А потому ожидать обязательной регистрации договоров пока не стоит.

Таким образом, не стоит ожидать и штрафов за отказ отказ от регистрации таких договоров. Тем более, отметила Шуляк, что "в налоговом кодексе такие штрафы уже давно зафиксированы".

"То есть, если ты сдаешь жилье в аренду, не платишь за это налоги, а налоговая об этом узнала – то получаешь штраф. Он составляет 25% от суммы неуплаченного долга, плюс пеня за каждый день неуплаты. А если повторно не уплатил налоги и это было обнаружено, то уже платишь 50%. То есть система штрафных санкций уже есть", – объяснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в Украине образовалась очень острая проблема устаревшего жилого фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

