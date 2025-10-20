В Украине резко переписали стоимость популярного овоща: какие теперь цены

В Украине цены на тепличные помидоры продолжают расти – только за последнюю неделю они подорожали на 37% и сейчас стоят в среднем 70-80 грн за килограмм. Основные причины – сезонное снижение предложения из-за похолодания, замедление созревания овощей в теплицах и недостаток импортных поставок, которые не успевают компенсировать дефицит.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их словам, повышательный тренд на рынке тепличных овощей сохраняется уже вторую неделю подряд.

Производители вынуждены пересматривать прайсы почти ежедневно, ведь поставки из теплиц резко сократились, а новые партии поступают с задержками. По состоянию на третью декаду октября цена на тепличные помидоры колеблется от 70 до 80 грн за килограмм. Для сравнения: в конце прошлой недели стоимость составляла около 50-55 грн, то есть рост достиг более трети.

Причиной такого скачка стало снижение температуры, из-за чего созревание томатов в стационарных теплицах замедлилось, а в мелких парниковых хозяйствах – остановилось совсем. По словам участников рынка, внутреннее предложение помидоров уменьшилось до минимума. Объемы поставок из крупных тепличных комбинатов остаются нестабильными, а запасы продукции быстро исчерпываются.

Ситуацию осложняет и то, что импорт не успевает компенсировать дефицит. Поставки из Турции и Польши, которые обычно частично покрывают потребности Украины в межсезонье, сократились из-за логистических сложностей и повышения закупочных цен в самих странах-производителях.

Вследствие этого цена украинских тепличных помидоров выросла на 16% по сравнению со второй половиной октября 2024 года, и тенденция к дальнейшему подорожанию пока сохраняется. По данным"Минфина", цены на помидоры в крупных торговых сетях уже превысили среднюю отметку в 80 грн за килограмм.

В некоторых супермаркетах стоимость достигает 90-95 грн, а в регионах, где наблюдается дефицит даже больше 100 грн. Для сравнения, вот средние цены на томаты (которые также дорожают второй месяц подряд):

Novus – 84,99 грн/кг;

Сильпо – 121 грн/кг;

АТБ – 99,89 грн/кг.

Таким образом, помидоры постепенно приближаются к "премиальной" категории овощей, и уже скоро могут стать сезонным деликатесом, а не базовым продуктом в потребительской корзине. Аналитики считают, что цены на тепличные овощи будут оставаться высокими как минимум до начала ноября, ведь похолодание сохранится, а новые партии импортной продукции будут прибывать с задержкой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за проблем в энергетике цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-30%. Больше всего подорожают молочная продукция, мясо, яйца, хлеб и овощи, ведь именно они наиболее зависят от стабильного электроснабжения.

