Цены на продукты могут вырасти из-за отключения света: к чему готовиться украинцам

Из-за проблем в энергетике цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-30%. Больше всего подорожают молочная продукция, мясо, яйца, хлеб и овощи, ведь именно они наиболее зависят от стабильного электроснабжения.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. Зимой украинцам стоит подготовиться к новому вызову возможного роста цен на продукты питания.

Из-за рисков перебоев с поставками электроэнергии стоимость некоторых товаров может подняться на 10-30%, в зависимости от продолжительности отключений. "В первую очередь это касается продуктов, которые наиболее зависимы от электроэнергии и быстро портятся – молочная продукция, мясо, яйца, хлеб, овощи", – отметил Марчук.

По словам эксперта, даже кратковременные проблемы с энергоснабжением существенно влияют на продовольственный рынок. Предприятия, которые производят или хранят продукты, вынуждены использовать генераторы, закупать топливо и поддерживать холодильные установки – все это значительно повышает себестоимость производства.

Подобная ситуация уже наблюдалась зимой 2022-2023 годов, когда массовые отключения света привели к дефициту и резкому скачку цен на основные продукты питания. Под ударом окажутся категории, которые больше всего зависят от электроэнергии:

молочная продукция – от пастеризации до хранения в холодильниках;

– от пастеризации до хранения в холодильниках; мясо и колбасы – требуют постоянного охлаждения, а без электричества быстро портятся;

– требуют постоянного охлаждения, а без электричества быстро портятся; яйца – зависимы от температурного режима во время транспортировки;

– зависимы от температурного режима во время транспортировки; хлеб и выпечка – их производство напрямую связано с работой печей и электропечей.

Также могут подорожать овощи, фрукты, крупы и замороженные продукты, ведь они тоже требуют определенных условий хранения. Если отключения будут короткими и нечастыми (несколько часов несколько раз в неделю), повышение цен может ограничиться 7%. Но если ежедневно света не будет по 8 часов и больше, продукты подорожают на 25-30%.

Цены также зависят от региона, ведь в городах, где энергоснабжение стабильнее, продукты могут дорожать медленнее, тогда как в сельских районах или на промышленных объектах, которые часто остаются без света, цены будут расти быстрее. Эксперт советует украинцам заблаговременно планировать расходы на питание, формировать небольшие запасы длительных продуктов и следить за ситуацией с энергоснабжением в своих регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растут цены на помидоры. Продукция уже поступает в продажу по оптовым ценам в диапазоне 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

