В Украине резко переписали стоимость аренды жилья: как изменилась цена за время войны

С начала полномасштабного вторжения стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине кардинально изменилась – преимущественно в сторону увеличения. Но цены на жилья переписывали неравномерно – год от года они могли расти, а потом резко спадать в одном и том же городе.

Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Аналитики объясняют, что цены на жилье менялись под влиянием различных факторов, прежде всего – из-за условий военного положения и ситуации с безопасностью.

2022 год – всплеск цен на Западе Украины

В сентябре 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, аренда однокомнатных квартир на западе Украины резко подорожала.

Ужгород – +125% (до 15 тыс. грн);

– +125% (до 15 тыс. грн); Ивано-Франковск – +119% (11 тыс. грн);

– +119% (11 тыс. грн); Тернополь – +110% (8 тыс. грн);

– +110% (8 тыс. грн); Черновцы – +109% (10 тыс. грн);

– +109% (10 тыс. грн); Винница – +100% (10 тыс. грн);

– +100% (10 тыс. грн); Хмельницкий – +80% (9 тыс. грн);

– +80% (9 тыс. грн); Львов – +72% (15 тыс. грн).

В то же время в прифронтовых и центральных регионах зафиксировано существенное снижение стоимости:

Херсон – -44% (2,5 тыс. грн);

– -44% (2,5 тыс. грн); Харьков – -35% (4 тыс. грн);

– -35% (4 тыс. грн); Чернигов – -25% (3 тыс. грн);

– -25% (3 тыс. грн); Николаев – -22% (3,5 тыс. грн);

– -22% (3,5 тыс. грн); Одесса – -14% (6 тыс. грн);

– -14% (6 тыс. грн); Киев – -14% (9 тыс. грн).

2023 год – постепенное восстановление

Через год рынок начал восстанавливаться. В сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го медианные цены на аренду выросли прежде всего там, где раньше они упали.

Чернигов – +85% (9 тыс. грн);

– +85% (9 тыс. грн); Житомир – +60% (12 тыс. грн);

– +60% (12 тыс. грн); Киев – +39% (12,5 тыс. грн);

– +39% (12,5 тыс. грн); Николаев – +29% (4,5 тыс. грн);

– +29% (4,5 тыс. грн); Одесса – +25% (7,5 тыс. грн).

На западе Украины после рекордного скачка в 2022 году цены в основном стабилизировались. Рост составил лишь 1-5%, за исключением Луцка (+57%, 11 тыс. грн) и Ривне (+43%, 14 тыс. грн).

Почти без изменений остались Днепр (9 тыс. грн) и Запорожье (5 тыс. грн). Зато снижение произошло в Черновцах (-12%, 9 тыс. грн) и Полтаве (-12%, 7,5 тыс. грн).

2024 год – рост по всей стране

По данным OLX Недвижимость за сентябрь 2024 года, большинство областных центров продемонстрировали подорожание аренды.

Самый заметный рост: Чернигов (+35%, 7,5 тыс. грн), Черновцы (+27%, 11,6 тыс. грн), Полтава (+27%, 9,5 тыс. грн).

(+35%, 7,5 тыс. грн), (+27%, 11,6 тыс. грн), (+27%, 9,5 тыс. грн). Средний уровень повышения (18–20%): Киев (15 тыс. грн), Ривне (12 тыс. грн), Ивано-Франковск (13 тыс. грн), Львов (18 тыс. грн).

(15 тыс. грн), (12 тыс. грн), (13 тыс. грн), (18 тыс. грн). Умеренный рост (11–15%): Винница , Днепр , Одесса , Николаев .

, , , . Без изменений остались: Запорожье, Харьков, Херсон – в пределах 3-5 тыс. грн.

2025 год – стабилизация и локальные скачки

В 2025 году рынок аренды сохраняет общую тенденцию к умеренному росту (до 15%), однако в нескольких городах цены снова пошли вверх более резко.

Одесса – +25% (11 тыс. грн);

– +25% (11 тыс. грн); Харьков – +29% (5 тыс. грн);

– +29% (5 тыс. грн); Николаев +20% (6 тыс. грн).

В Киеве, Ивано-Франковске, Виннице, Днепре и Черкассах стоимость поднялась в пределах 10-13%. Минимальные изменения зафиксированы в Ужгороде (19 тыс. грн) и Львове (+2%, 18,5 тыс. грн). Единственные города со снижением: Черновцы (-6%, 11 тыс. грн) и Чернигов (-7%, 7 тыс. грн).

Самые заметные изменения за пять лет

Рекордный рост аренды в западных областях в 2022 году (до +125%).

Резкое падение цен в прифронтовых регионах в начале войны.

Восстановление Киева, Одессы и Чернигова в 2023-2024 годах.

Общеукраинское подорожание в 2024 году, когда почти все города показали положительную динамику.

Стабилизация в 2025 году с локальными всплесками на юге.

Таким образом, от начала полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине прошел путь от панических колебаний к постепенному выравниванию – в результате в 2025 году цены продолжают расти, однако уже без резких скачков. Традиционно дороже всего арендовать жилье в Киеве, Львове и на западе, тогда как на востоке страны аренда остается значительно доступнее из-за рисков безопасности и меньшего спроса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят масштабную реформу в сфере жилья – большинство в Верховной Раде планирует принять новый Жилищный кодекс, который заменит документ, действующий еще с 1983 года. Одним из ключевых изменений станет внедрение "социальной аренды", для которой расходы на съем жилья не должны превышать 30% дохода домохозяйства.

