Украинцам готовят новые правила аренды квартир: что хотят изменить на уровне закона

В Украине готовят масштабную реформу в сфере жилья – большинство в Верховной Раде планирует принять новый Жилищный кодекс, который заменит документ, действующий еще с 1983 года. Одним из ключевых изменений станет внедрение "социальной аренды", для которой расходы на съем жилья не должны превышать 30% дохода домохозяйства.

Об этом рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Речь идет о правительственном законопроекте № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Сейчас его готовят ко второму чтению. Законопроект, по словам Шуляк, собираются принять до четвертого квартала 2025 года.

Какой будет социальная аренда жилья

Программа позволит нуждающимся семьям тратить на аренду не более 30% дохода .

. Остальная часть арендной стоимости будет компенсироваться государством или местными громадами .

. Такой вариант будет направлен в первую очередь на социально незащищенные группы населения .

. Для реализации этого и других изменений реформа предусматривает создание социального жилищного фонда , который будет принадлежать громадам или государству.

, который будет принадлежать громадам или государству. Часть такого жилья будут предоставлять бесплатно для ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, детей-сирот; другую – в доступную аренду, с соблюдением лимитов по доходам.

"Принцип, который работает в ЕС: не более 30% от дохода всей семьи, которая будет проживать в таком жилье, будет направляться на оплату арендных платежей", – отметила Шуляк.

Не только соцаренда: какие еще готовят изменения для рынка жилья

В планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

и незавершенных строек. Для этого придется провести инвентаризацию жилья, находящихся на балансе громад и государства .

. Планируется единая государственная аналитическая жилищная система , с данными об очередях, учетом жилищного фонда и т.д.

, с данными об очередях, учетом жилищного фонда и т.д. Документ предусматривает новый вид аренды жилья – с правом выкупа, но не для всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье – для этого в нем придется прожить не менее 10 лет .

. Средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, чье право собственности на недвижимость было зарегистрировано до 2013 года, не обязаны вносить сведения об этом в новый реестр. Юридически собственность считается действительной и без этого.

