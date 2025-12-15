В Украине резко переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: старые цены больше не действуют

В ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Кропивницком, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 9 000 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Черкассах. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 30%.

Ощутимый рост стоимости зафиксирован в Харькове – на 25%. А также:

Николаеве – на 20%.

Одессе – на 18%.

Житомире – на 15%.

Снизили цены на съем жилья лишь в 2 городах. Это:

Полтава, где аренда подешевела сразу на 7%.

Ривне – 4%.

В остальных городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 5 000 до 21 200 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем, собственно, 21 200 грн. А также:

Львове – 17 500 грн.

Киеве – 16 500 грн.

Ивано-Франковске – 15 000 грн.

Луцке – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 5 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5 500 грн.

Сумы, Николаев – 6 000 грн.

Чернигов – 7 000 грн.

Какие документы нужно подписывать перед арендой квартиры

В Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине намерены обновить модель жилищной политики. В частности, разрешить выкупать арендованные квартиры или дома.

