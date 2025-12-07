Украинцам могут разрешить забирать себе арендованные квартиры: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине намерены обновить модель жилищной политики – в частности, разрешить выкупать арендованные квартиры или дома. Для этого к рассмотрению нардепами во втором чтению готовят соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Впрочем, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), ожидается, что документ предоставит такую возможность лишь тем, кто будет арендовать социальное жилье. А также проживет в нем не менее 10 лет.

Как объяснила нардеп, планируется, что ежемесячные арендные платежи в течение этих самых 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

В то же время стоимость выкупа будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть жильцам старых домов придется платить за квартиры как за новые.

Причиной такого подхода, пояснила Шуляк, является то, что средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Что такое социальное жилье

Как рассказала Елена Шуляк, одной из ключевых норм законопроекта станет создание Фонда социального жилья, государственного и муниципального. Жилье из фонда будет временно предоставляться:

в социальную аренду – когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% дохода семьи;

как служебное.

Пополняться фонд, как предполагается, будет прежде всего за счет зданий, находящихся на балансе как громад, так и государства. Однако для этого нужно сначала провести инвентаризацию такого жилья. Особенно же недостроенного, которого, отметила нардеп, сейчас в Украине насчитывается сотни единиц.

