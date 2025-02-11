В Украине резко изменили цены на яйца: как переписали стоимость десятка

В Украине резко снизили цены на куриные яйца. Согласно официальной статистике, в январе-2025 они стоили сразу на 23,1% меньше, чем в декабре-2024. При этом продолжил дешеветь продукт и в феврале – крупные сети супермаркетов снизили стоимость десятка фасованных яиц на около 6-8 грн.

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Так, по данным "Минфина", крупные сети продают фасованные яйца марки "Квочка" в среднем по 60,6 грн/десяток. Это на 7,99 грн ниже, чем было в январе.

Яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 66,76 грн/десяток. Что на 5,84 грн дешевле, чем месяцем ранее.

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 11 февраля небрендированные нефасованные яйца стоят в среднем 3,92 грн (39,2 грн/десяток). Что:

сразу на 68 коп. (6,8 грн/десяток) дешевле, чем было в начале января 2025 года;

на 8 коп. (80 коп./десяток) ниже, чем в начале февраля.

В целом же, в отдельных сетях такие яйца можно купить по 3,75-4 грн. В частности, в:

Auchan – 3,99 грн/штука (39,9 грн/десяток);

Novus – 3,93 грн/штука (39,3 грн/десяток);

МегаМаркет – 4 грн/штука (4 грн/десяток);

ЕкоМаркет – 3,75 грн/штука (37,5 грн/десяток).

Яйца будут дорожать

В то же время, в экспертной среде ожидается удорожание яиц. По прогнозам, оно произойдет в апреле – из-за роста спроса перед Пасхой.

Как объяснил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, нынешнее снижения стоимости яиц является результатом благоприятных погодных условий. А кроме того, стабильной энергетической ситуации в стране.

Однако перед Пасхой, которая в этом году приходится на 5 мая, спрос на яйца традиционно растет. Что, по словам эксперта, вероятнее всего, приведет к повышению цен. Которое, по прогнозу, начнется за неделю-две до праздника, то есть примерно с 20 апреля.

Впрочем, отмечается, отдельные факторы могут удержать цены на текущем уровне – и подорожания не произойдет. Этого следует ожидать, если:

в апреле будет теплая погода;

затраты на производство останутся низкими, что может снизить вероятность резкого роста стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, по итогам января-2025 годовая инфляция в Украине ускорилась до 12,9% – с 12% в декабре-2024. Больше всего подорожали коммунальные услуги – на 19,1% (январь-2024 к январю-2025). Цены на продукты питания выросли на 14,1%. Сильнее всего – на овощи и масло, на 33,9%.

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