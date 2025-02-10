В Украине "отказались" от старых цен на продукты: что подорожало больше всего

По итогам января-2025 годовая инфляция в Украине ускорилась до 12,9% – с 12% в декабре-2024. Больше всего подорожали коммунальные услуги – на 19,1% (январь-2024 к январю-2025). Цены на продукты питания выросли на 14,1%. Сильнее всего – на овощи и масло, на 33,9%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, связь подорожала почти так же, как и коммуналка – на 19%.

На третьем месте по росту стоимости – продукты питания и безалкогольные напитки, 14,3%. За ними идут:

Алкогольные напитки, табачные изделия – рост на 14,2%.

Здравоохранение – 13,7%.

Услуги ресторанов и отелей – 13,6%.

Образование – 12,1%.

Транспорт – 10,2%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 2%.

Отдых и культура – 0,7%.

Стоимость остальных товаров и услуг выросла на 11,6%. А одежда и обувь подешевели на 4,3%.

Как в Украине подорожала еда

Среди продуктов питания больше всего в Украине выросли цены на овощи и масло – на 33,9%. За ними следуют:

подсолнечное масло – 25,4%;

хлеб – 20,3%;

молоко – 18,1%;

сыр и мягкий сыр – 17,5%;

хлебопродукты – 16,3%;

фрукты – 12,5%;

рыба и продукты из рыбы – 11,6%;

макаронные изделия – 9,1%;

мясо и мясопродукты – 5,3%;

сахар – 2,4%.

Снизились же цены только на яйца. Они подешевели в годовом разрезе на 5,1%.

В Украине "отрегулируют" рост цен

В свою очередь, в Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году инфляция составит 8,4%, а в 2026-м – 5%. Таким образом, в Украине ожидается существенное замедление роста цен.

При этом осенью 2024 года в регуляторе ожидали, что в 2025 году уровень инфляции в Украине составит 6,9%. Т.е., текущий прогноз был ухудшен.

В целом же, отметили в НБУ, способствовать снижению инфляции должны несколько факторов. В частности:

исчерпание временных факторов ценового давления;

меры процентной и валютно-курсовой политики.

В то же время, подчеркивается, в первые месяцы 2025 года инфляция может продолжить расти. Ведь временные факторы, такие как более низкие прошлогодние урожаи, давление со стороны производственных затрат бизнеса и пр., продолжат влиять на текущую ситуацию.

"Инфляция достигнет своего пика во II квартале. И с середины года начнет снижаться", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ожидается удорожание яиц. По прогнозам, оно произойдет в апреле – из-за роста спроса перед Пасхой.

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