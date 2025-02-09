В Украине готовятся переписывать цены на яйца: что будет со стоимостью продукта

Цены на яйца в Украине остаются стабильными, колеблясь в пределах 62-68 грн за десяток. Однако с 20 апреля возможно постепенное удорожание из-за роста спроса перед Пасхой.

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Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. После новогодних праздников цены на яйца в Украине внезапно снизились. Однако уже через несколько недель ситуация может измениться.

По данным Гопки, сегодня средняя стоимость десятка яиц колеблется в пределах 62-68 гривен, а в некоторых магазинах цена может опускаться даже до 58 гривен. Основная причина снижения стоимости – благоприятные погодные условия и стабильная энергетическая ситуация в стране.

В Украине не было значительных перебоев с электроснабжением, а относительно теплая погода в январе и феврале снизила затраты на обогрев птицефабрик. Еще одним важным фактором стало возобновление производства яиц. В 2023 году объемы производства выросли на 0,7%, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 2025 году. Это означает, что на рынке появилось большее предложение, что могло повлиять на временное снижение цен.

Стоит ли ждать подорожания

По словам эксперта, перед Пасхой, которая в этом году приходится на 5 мая, спрос на яйца традиционно растет, что, вероятнее всего, приведет к повышению цен. Ожидается, что уже за неделю-две до праздника, то есть примерно с 20 апреля, яйца могут начать дорожать.

Однако некоторые факторы могут удержать цены на текущем уровне. Если в апреле будет теплая погода, затраты на производство останутся низкими, что может снизить вероятность резкого роста стоимости.

После праздничных дней спрос на яйца традиционно падает, а значит цены могут снова снизиться до уровня начала 2024 года. Подобная ситуация наблюдается каждый год, когда после пикового периода перед Пасхой стоимость продукции постепенно возвращается к нормальным показателям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в феврале 2025 года ожидается повышение цен на хлеб на 3-5%. В течение года возможен ежемесячный рост стоимости хлеба на 1,5-2%, что может привести к общему удорожанию более чем на 20% в год.

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