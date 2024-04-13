В Украине резко изменилась цена на один из самых популярных продуктов: сколько теперь стоит

В Украине цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг). Это в среднем на 13% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в данных мониторинга Еastfruit. По словам операторов рынка, предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным, тогда как спрос на продукцию продолжал снижаться.

В то же время, многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок. При этом стоит отметить, что картофель в Украине стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

При этом учитывая достаточно большие объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте.

Даже, несмотря на удешевление, в целом цены на картофель остаются высокими. Так, по сравнению с прошлым годом, стоимость овоща, "втрое выше цены 2023 года". "Минфина", крупные сети продают картофель в среднем по 25,57 грн/кг. Цены за кг:

Metro – 24,90 грн.

Auchan – 23,90 грн.

Megamarket – 27,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время фермеры повысили цены на белокочанную капусту. В последний день февраля они продавали ее по 8-12 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать роста стоимости продукта и в супермаркетах.

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