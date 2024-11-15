Цена упала сразу на 10 гривен: в Украине подешевел популярный сезонный продукт
В Украине снижается стоимость мандаринов, что связано с началом сбора урожая этих цитрусовых. Но цена фруктов может вырасти из-за роста спроса перед зимними праздниками, в частности, перед Днем святого Николая.
Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. На этой торговой площадке средняя цена на мандарины уже упала на 10% - со 107,5 до 97,5 грн/кг.
"Снижение цен на мандарины на этой неделе обусловлено началом сезона сбора урожая в основных странах-поставщиках, что увеличивает предложение на рынке", – объяснила Татьяна Попович.
По ее словам, следует покупать мандарины до начала сезона зимних праздников, в частности, до 6 декабря, когда празднуют День святого Николая. Ведь это начало повышения цен из-за роста спроса. Впрочем, при условии стабильного предложения мандаринов значительных колебаний эксперт не прогнозирует.
Попович отметила, что основные страны-импортеры мандаринов в Украину – Турция, Греция, Израиль, Италия, Пакистан, Египет и Испания. Самые популярные сорта фрукта:
- сатсума – ранний сорт с тонкой кожурой и сладким вкусом;
- клементины – бескосточные мандарины с ярким ароматом.
В то же время в Испании с мандаринами в этом году будет несладко из-за наводнений, повлекших значительные разрушения цитрусовых плантаций в районе Валенсии, одного из главных производственных регионов Испании. Из-за этого дефицит цитрусовых уже ожидается в немецких супермаркетах, а в канун Рождества на них могут резко повыситься цены – на 20-30%.
Цены на мандарины в Украине.
Согласно данным "Минфин", средняя стоимость мандаринов в крупнейших торговых сетях Украины составляет 80,87 грн/кг. Тогда как в прошлом месяце средняя стоимость этого продукта в зависимости от сорта была 98-145 грн/кг. В украинских супермаркетах установили такие цены на фрукт:
- АТБ – 82,95 грн/кг;
- Auchan – 79,50 грн/кг;
- Novus – 84,99 грн/кг;
- "Сельпо" – 70,00 грн/кг;
- Megamarket – 75,90 грн/кг;
- Metro – 83,10 грн/кг.
Также OBOZ.UA сообщал, о существенном удорожании хурмы в Украине по сравнению с прошлым годом. На рост цены влияет неурожай в странах-поставщиках и привел к уменьшению объемов экспорта.
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