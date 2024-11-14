В одной из стран ЕС наметился дефицит популярного продукта: цены уже стремительно выросли

Из-за наводнений в Испании ожидается дефицит мандаринов в немецких супермаркетах и резкое повышение цен в канун Рождества. Эксперты предупреждают, что ситуация может привести к увеличению стоимости фруктов на 20-30%.

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Об этом пишет Bild. Недавние наводнения в районе Валенсии, одного из главных производственных регионов Испании, повлекли за собой значительные разрушения цитрусовых плантаций.

Масштаб стихийного бедствия поразил местных фермеров, потерявших большую часть урожая мандаринов и апельсинов. В результате поставки цитрусовых из Валенсии практически остановились, что может иметь серьезные последствия для европейского рынка фруктов, в частности накануне праздничного сезона.

Эксперты предупреждают, что ситуация с поставками цитрусовых значительно ухудшилась, и это может повлечь за собой резкое повышение цен в супермаркетах Германии и других европейских стран. "Мы опасаемся самого плохого: дефицит на Рождество и резкое повышение цен", - заявил представитель оптового рынка во Франкфурте-на-Майне в интервью с BILD. По его словам, ритейлерам было бы целесообразнее не рекламировать мандарины и апельсины, поскольку поставки из Валенсии почти прекратились.

Мик Кнауфф, биржевой эксперт, добавил, что Валенсия является ключевым центром производства цитрусовых в Испании, и разрушение плантаций и транспортной инфраструктуры может привести к значительному удорожанию фруктов. "Цены на мандарины и апельсины могут существенно возрасти с учетом текущих разрушений", – отметил Кнауфф.

Ситуация с поставками цитрусовых усложняется не только в Европе. Другие крупные производители также столкнулись с проблемами: во Флориде производство апельсинов серьезно пострадало из-за недавнего урагана, а в Бразилии уже несколько сезонов подряд фиксируют слабые урожаи. Эти факторы влияют на мировой рынок, повышая цены на апельсиновый сок, уже достигшие исторических максимумов. За последний год цена на литр апельсинового сока в Германии выросла с 1 до 4 евро, и тенденция роста продолжается.

Проблемы с поставкой и рост цен на цитрусовые вызывают беспокойство у ритейлеров и потребителей. Оптовики уже предупреждают супермаркеты о возможном дефиците мандаринов и апельсинов на полках во время рождественских распродаж. Учитывая ограниченность поставок из Испании, цены на цитрусовые могут увеличиться на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Во избежание серьезного дефицита поставщики ищут альтернативы в других странах, но из-за глобальных проблем с урожаем найти достаточное количество фруктов будет сложно. Высокий спрос на мандарины накануне праздничного сезона вместе с проблемами на рынках Флориды и Бразилии создает дополнительное давление на цены.

Эксперты советуют потребителям быть готовыми к повышению цен на цитрусовые, особенно мандарины, которые традиционно пользуются спросом на Рождество. Ситуация со снабжением остается нестабильной, и, если погодные условия не улучшатся, дефицит может сохраняться даже после праздничного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно ускорилось удорожание продуктов – в октябре рост цен составил 10,5% год к году против 7,1% в сентябре. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и большинство фруктов. Выше, чем в прошлом году, оставались цены на помидоры и огурцы, хотя в октябре темпы их удорожания замедлились.

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