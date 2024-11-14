Цены резко выросли: сколько на рынке теперь стоит сезонный фрукт

В Украине существенно подорожала хурма. В настоящее время на крупном оптовом сельхозрынке "Шувар" ее продают в среднем по 117,5 грн/кг, что сразу на 34,3% выше, чем было в это же время год назад – тогда цена находилась на уровне 87,5 грн/кг (в среднем).

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: стоимость хурмы выросла по ряду причин. В частности:

Неурожай в странах-поставщиках привел к уменьшению объемов экспорта.

По слова Попович, неурожай стал результатом неблагоприятных погодных условий.

"В Украине, в частности в Закарпатье, есть насаждение хурмы. Однако объемы производства остаются небольшими, поэтому на рынке "Шувар" исключительно импортная хурма. Основными поставщиками хурмы в Украину являются Турция, Испания и Израиль. Уменьшение урожаев в этих странах напрямую повлияло на рост цен на украинском рынке", – объяснила она.

Рост логистических затрат.

"Повышение цен на топливо и транспортные услуги увеличило стоимость доставки фруктов в Украину", – рассказала эксперт.

Колебания валютных курсов.

Ослабление гривны по отношению к иностранным валютам повысило стоимость импортируемой продукции.

Сколько стоит хурма в супермаркетах

В то же время, в супермаркетах, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают хурму в среднем по 106,3 грн/кг. При этом в крупных сетях цены варьируются от 70 до почти 150 грн/кг. В частности:

в "Сильпо" хурма стоит 70 грн/кг (7 грн/100 грамм);

в Auchan – 99 грн/кг;

в Megamarket – 149,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине резко подорожал картофель. На крупном оптовом сельхозрынке "Шувар" ее продают в среднем по 24,3 грн/кг, что сразу на 170% выше, чем было в это же время год назад – тогда цена находилась на уровне 9 грн/кг.

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