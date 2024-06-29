В Украине продают дачу в 40 метрах от моря: сколько стоит дом почти на берегу

В Одессе у причала 122 продают дом площадью 65 квадратов. Это двухэтажный шалаш с тремя комнатами. За такое здание просят 15 тысяч долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Дом находится в 40 метрах от моря. Есть газ, центральный водопровод, скважина, электричество, центральная канализация, канализация – септик.

"На склоне, роскошный вид на море. Сначала участок был выбран из-за невероятной панорамы. Дом под снос, стоит там, чтобы легче было делать "реновацию". Городская канализация, свет, газ, все подключено и оплачено. По тому паспорту 1 сотка, на самом деле больше. Есть каштановое дерево, можно убрать", – говорится в объявлении.

Цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. В конце мая средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла 57 730 грн, что почти на 5000 грн больше, чем шестью месяцами раньше.

Для однокомнатных квартир чаще всего выставляют стоимость квадратного метра в 54 000 грн, что составляет 8,4% объявлений о продаже. В самом дешевом сегменте найти квартиры по цене квадратного метра в 15 000 грн достаточно сложно – таких объявлений всего 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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