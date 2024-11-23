В Украине право бронировать сотрудников забрали у 5% предприятий, к остальным выдвинули новые требования

В Украине бронирование военнообязанных будет происходить через портал Дія с 1 декабря. Все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 в соответствии с новыми критериями. При этом у 5% предприятий забрали статус критичности (право предоставлять бронирование).

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Как говорится на сайте правительства, 15 ноября правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными. По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус. В ходе аудита были выявлены следующие нарушения:

Резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятия статуса критически важного

Использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных

Включение предприятий в перечень критически важных, которые, по сути, не являются критическими для экономики

"Благодаря аудиту, мы смогли выявить незначительные нарушения и подготовили изменения, чтобы их исправить. Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеет на это законное право", – отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратов.

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования, чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики. Алгоритм признания предприятий критически важными не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса.

Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий – начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Внедряется обязательный критерий для предприятий – отсутствие задолженности по уплате всех налогов. Предприятия, которые хотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев – от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через Действие подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, введение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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