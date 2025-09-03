В Украине готовятся обложить налогом криптовалюту: нардепы одобрили важный законопроект

Народные депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о регулировании рынка криптовалют в Украине. В частности, в документе определяются правила налогообложения доходов от виртуальных активов.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что за основу законопроекта №10225-д проголосовали 246 нардепов. Законопроект разработала группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Довира", "Батькивщина" и "Партии "За будущее".

Проголосованный законопроект фактически переводит криптоиндустрию в правовое поле. Он включает следующие основные положения (хотя ко второму чтению в законопроект могут быть внесены значительные правки).

Определение виртуального актива

Это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра – блокчейна. Виртуальные активы (ВА) не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине, то есть с точки зрения гражданского права их правовой режим близок к режиму движимого имущества. Они делятся на 3 основные категории:

токены с привязкой к активам – их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

– их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество; токены электронных денег – привязаны к одной официальной валюте;

– привязаны к одной официальной валюте; другие виртуальные активы – категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам.

Право собственности на ВА

Приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Требования к публичному предложению ВА

Необходима "белая книга" (whitebook) – документ с подробной информацией об активе, эмитенте и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

Этот документ является обязательным для публичного предложения и должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать предостережения о рисках и не распространяться до обнародования "белой книги".

Требования к поставщикам услуг, связанных с оборотом ВА

Компании, предлагающие услуги хранения, торговли, перевода криптовалюты, должны пройти авторизацию в Украине. Кроме того, они также должны соответствовать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов. То есть законно продавать криптовалюту можно будет только на зарегистрированных в Украине площадках.

Защита потребителей

Для защиты владельцев активов и клиентов должны применяться различные механизмы и инструменты – через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации.

Налогообложение криптовалюты

С 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% с прибыли , а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;

, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты; С 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный заверил, что биткоин или другие криптовалюты не планируют признавать платежным средством в Украине. В НБУ опасаются, что это может представлять угрозу регуляторным возможностям Нацбанка.

